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00:57, 28 марта 2024Россия

Путин оценил действия боевой авиации России в СВО

Владимир Путин на отлично оценил действия российской боевой авиации в СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил действия российской боевой авиации в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Все работают отлично, вносят огромный вклад в достижение общего результата», — заявил российский лидер во время беседы с военными летчиками. По его словам, очень тяжелую работу выполняют летчики штурмовой авиации.

Ранее главе государства представили ракету «Хризантема» для ударных вертолетов Ми-28НМ, способную разрывать танки. Представитель армейской авиации рассказал, что усиленная боевая часть ракет отрывает украинским танкам башню. Дальность ее полета — 10 километров.

12 марта Министерство обороны России сообщило, что по пытавшимся прорвать границу России бойцам Вооруженных сил Украины был нанесен упреждающий авиаудар.

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      Марина Совина
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