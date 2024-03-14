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14:34, 14 марта 2024Россия

Авиация ударила по диверсантам на границе России и Украины

Минобороны России: авиаудар нанесли по пытавшимся прорвать границу бойцам ВСУ

Кадр: Минобороны России

По пытавшимся прорвать границу России бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен упреждающий авиаудар. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об уничтожении 12 украинских диверсантов и двух машин Bradley на границе с Белгородской областью. По информации издания, ДРГ подошла со стороны украинской деревни Поповка к российскому селу Сподарюшино.

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