Петербурженка избила ремнем десятилетнюю дочь до полусмерти

78.ru: жительница Петербурга избила десятилетнюю дочь ремнем до полусмерти

Жительница Санкт-Петербурга избила десятилетнюю дочь ремнем до полусмерти. Об этом сообщает 78.ru.

Как выяснил телеканал, девочку с закрытой травмой живота и гематомами по всему телу доставили в больницу. Ее в тяжелом состоянии разместили в реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что суд в Петербурге арестовал 43-летнего местного жителя, который избивал свою 12-летнюю дочь и приковывал ее к батарее в комнате коммуналки. Мужчину поместили в СИЗО на два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ. Потерпевшую отвезли в детское социальное учреждение, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.