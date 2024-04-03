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09:14, 3 апреля 2024Россия

Петербурженка избила ремнем десятилетнюю дочь до полусмерти

78.ru: жительница Петербурга избила десятилетнюю дочь ремнем до полусмерти

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница Санкт-Петербурга избила десятилетнюю дочь ремнем до полусмерти. Об этом сообщает 78.ru.

Как выяснил телеканал, девочку с закрытой травмой живота и гематомами по всему телу доставили в больницу. Ее в тяжелом состоянии разместили в реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что суд в Петербурге арестовал 43-летнего местного жителя, который избивал свою 12-летнюю дочь и приковывал ее к батарее в комнате коммуналки. Мужчину поместили в СИЗО на два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ. Потерпевшую отвезли в детское социальное учреждение, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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      Анна Щербакова
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