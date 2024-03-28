Приковывавшего 12-летнюю дочь к батарее россиянина арестовали

Суд арестовал жителя Петербурга, приковывавшего 12-летнюю дочь к батарее

Суд в Петербурге арестовал 43-летнего местного жителя, который избивал свою 12-летнюю дочь и приковывал ее к батарее в комнате коммуналки. Об этом в своем Telegram сообщает «Фонтанка».

Мужчина пробудет в СИЗО два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ.

По данным следствия, фигурант систематически избивал свою малолетнюю дочь, а также ограничивал ее в приеме пищи и удерживал на цепи в комнате коммунальной квартиры, расположенной на проспекте Энтузиастов. Сейчас потерпевшую временно поместили в детское социальное учреждение — ее жизни и здоровью ничего не угрожает.