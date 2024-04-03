Похолодание до минус 23 предрекли двум российским регионам

Научрук Гидрометцентра: в Карелии и Мурманской области похолодает до -23

Похолодание до минус 23 градусов предрекли двум российским регионам — Мурманской области и республике Карелия. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

По словам Вильфанда, столь резкое похолодание будет ждать жителей этих регионов с третьего по седьмое апреля. Он отметил, что такая температура воздуха отличается от нормы на 6-11 градусов.

Ниже нормы будет и температура воздуха в Архангельской области, там похолодает до -21 градуса. Отдельно Вильфанд отметил, что в Мурманской области может пойти небольшой снег.

Ранее сообщалось, что снежный покров в Москве сошел более чем за неделю до положенного срока.