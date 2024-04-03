Полицейские применили табельное оружие для остановки авто с пьяным россиянином

Под Красноярском полицейские применили табельное оружие для остановки «Жигулей»

В Красноярском крае полиция применила табельное оружие для остановки «Жигулей» с нетрезвым водителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, инспекторам ДПС сообщили, что со стороны села Шушенское в Минусинск едет ВАЗ-2106 без номеров, который выезжает на встречную полосу и создает аварийные ситуации. Полицейские нашли нужное авто и попытались его остановить. Но водитель проехал мимо на высокой скорости. Тогда сотрудники начали преследование нарушителя.

После предупреждений о применении огнестрельного оружия полицейские открыли огонь по колесам легковушки. Они задержали 41-летнего пьяного местного жителя, транспортное средство поместили на спецстоянку. Отмечается, что в отношении лихача составили протокол об административном правонарушении, за вождение в нетрезвом виде его арестовали на десять суток.

Ранее суд арестовал жителя Еманжелинска, который избил полицейского в отделе МВД и отобрал у него табельное оружие.