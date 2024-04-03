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14:42, 3 апреля 2024Россия

Полицейские устроили облаву на мигрантов на двух стройках в Екатеринбурге

E1.RU: полицейские устроили облаву на мигрантов на двух стройках в Екатеринбурге

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Полицейские устроили облаву на мигрантов на двух стройках в Екатеринбурге. Об этом стало известно порталу Е1.RU.

По сведениям уральского издания, сотрудники правоохранительных органов провели рейд в районе улицы Амундсена в Академическом, где иностранцы заняты прокладкой дороги и возведением высотного дома.

В полиции Екатеринбурга отметили, что мероприятие носит плановый характер. Были ли у людей проблемы с документами и задержали ли их — пока не удалось разузнать.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции провели колонну мигрантов возле станции метро «Южная» в районе Северное Чертаново в Москве.

Тогда источник портала Msk1.ru, знакомый с ситуацией, предположил, что правоохранители могли «накрыть бытовку».

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      Анна Щербакова
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