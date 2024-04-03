Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 3 апреля 2024Ценности

Популярная блогерша снялась в бикини и показала складки на теле

Фото: @mikzazon

Популярная блогерша Мик Зазон снялась в купальнике и показала особенности своей внешности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 939 тысяч подписчиков.

На размещенном снимке транслирующая в своем блоге идеи бодипозитива девушка позировала, сидя в кресле на улице. При этом она примерила бикини с ярким оранжево-розовым принтом и продемонстрировала шрам, складки и татуировки на теле.

«Не забудь поесть сегодня. Твое тело этого заслуживает», — обратилась к подписчикам инфлюэнсерша.

В марте австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса также показала складки на животе на фото в купальнике.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Пострадавшие при теракте попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса». Какие у них претензии к Агаларовым?

      Сенаторы США проявили энтузиазм к помощи Украине

      В Северной Корее заявили об успешном испытании новой баллистической ракеты

      В ДТП с автобусом в российском регионе пострадали 15 человек

      Популярная блогерша снялась в бикини и показала складки на теле

      Посла Украины обвинили в запугивании сотрудников немецкой газеты

      На Украине заявили об ужесточении мобилизации из-за «военных законов»

      В США напомнили о сигнале России про угрозу теракта в «Крокусе»

      Бывшей учительнице дали 12 лет тюрьмы за изнасилования ученицы секс-игрушками

      В США заявили о невозможности перехода Киева под контроль России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше