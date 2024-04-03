Популярная блогерша снялась в бикини и показала складки на теле

Популярная блогерша Мик Зазон снялась в купальнике и показала особенности своей внешности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 939 тысяч подписчиков.

На размещенном снимке транслирующая в своем блоге идеи бодипозитива девушка позировала, сидя в кресле на улице. При этом она примерила бикини с ярким оранжево-розовым принтом и продемонстрировала шрам, складки и татуировки на теле.

«Не забудь поесть сегодня. Твое тело этого заслуживает», — обратилась к подписчикам инфлюэнсерша.

В марте австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса также показала складки на животе на фото в купальнике.