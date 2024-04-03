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04:00, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Порноактриса рассказала о съемках в 300 фильмах для взрослых за полгода

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Новозеландская порноактриса Хейли Дэвис рассказала, что за полгода снялась в 300 фильмах для взрослых и из-за плотного графика была вынуждена пить лекарства. Об этом она заявила в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео вышло на YouTube.

По словам Дэвис, в тот период она снималась в двух-трех, а иногда и в пяти откровенных фильмах в день. Она призналась, что из-за этого испытывала боль в интимной зоне. В связи с этим каждое утро и в течение дня порноактриса принимала обезболивающие.

«Я пыталась брать перерывы и отдыхать около двух дней, тогда я немного восстанавливалась», — добавила Дэвис. Она также объяснила, что снималась так много, поскольку не хотела упускать возможности заняться карьерой.

Ранее американская порнозвезда Дэни Дэниелс рассказала об одном из самых нелепых казусов, который произошел на съемке с ее участием. Она вспомнила, как однажды ее коллега на съемке испугался роя пчел и начал отбиваться от насекомых.

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      Олег Давыдов
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