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12:48, 3 апреля 2024Экономика

Последствия землетрясений на Тайване попали на видео

Очевидцы показали на видео последствия землетрясений у берегов Тайваня

Очевидцы показали последствия мощных землетрясений, обрушившихся на местность у берегов Тайваня. Кадры опубликовало издание Reuters.

На видео можно заметить частично обрушившиеся здания. Один из заснятых домов оказался наклонен влево после того, как весь первый этаж и часть второго разрушились. Крыша другой постройки упала на дорогу.

Прошедшие землетрясения стали для Тайваня самыми сильными за последние 25 лет. Их не пережили девять человек, еще 800 получили травмы, а 50 пропали без вести.

Ранее стало известно, что эпицентр находился вблизи восточного побережья Тайваня. Сначала произошло замлетрясение магнитудой 7,5, через 15 минут метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6. После этого для островов японской префектуры Окинава была объявлена угроза цунами

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      Александра Качан
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