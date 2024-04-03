Последствия землетрясений на Тайване попали на видео

Очевидцы показали на видео последствия землетрясений у берегов Тайваня

Очевидцы показали последствия мощных землетрясений, обрушившихся на местность у берегов Тайваня. Кадры опубликовало издание Reuters.

На видео можно заметить частично обрушившиеся здания. Один из заснятых домов оказался наклонен влево после того, как весь первый этаж и часть второго разрушились. Крыша другой постройки упала на дорогу.

Прошедшие землетрясения стали для Тайваня самыми сильными за последние 25 лет. Их не пережили девять человек, еще 800 получили травмы, а 50 пропали без вести.

Ранее стало известно, что эпицентр находился вблизи восточного побережья Тайваня. Сначала произошло замлетрясение магнитудой 7,5, через 15 минут метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6. После этого для островов японской префектуры Окинава была объявлена угроза цунами