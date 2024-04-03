Премьер Украины отказался раскрывать планы на год из-за уроков контрнаступления

Шмыгаль: Украина не будет раскрывать планы на 2024 год из-за полученных уроков

Украина не будет раскрывать планы на 2024 год из-за полученных уроков неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) 2023 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совместной конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Трансляция велась на YouTube-канале правительства Эстонии.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина не будет раскрывать детали, поскольку Россия заранее знала планы контрнаступления ВСУ. Он отметил, что операция украинских войск готовилась при большом участии стран, и это позволило узнать детали.

«Сейчас уроки усвоены, и мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год», — заявил украинский премьер. Он назвал нехватку боеприпасов одной из главных причин, мешающих реализации планов. Шмыгаль понадеялся, что в апреле украинские войска смогут получить первые поставки снарядов в рамках ранее предложенных инициатив.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое наступление украинских военных в 2024 году. По его словам, руководство ВСУ уже подготовило несколько планов новой операции.