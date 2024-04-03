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20:37, 3 апреля 2024Бывший СССР

Премьер Украины призвал военных инструкторов со всей Европы

Шмыгаль: мы приглашаем военных инструкторов со всей Европы, не только Франции
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украина приглашает на свою территорию военных инструкторов не только из Франции, но и со всей Европы, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совместной конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Трансляция велась на YouTube-канале правительства Эстонии.

Шмыгаль прокомментировал заявления французского руководства о возможной отправке контингента на Украину. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут поделиться опытом боевых действий не только с представителями Франции.

«Мы приглашаем инструкторов со всей Европы и будем рады, если Франция выполнит свое обещание об отправке своих инструкторов на украинские полигоны», — заявил украинский премьер. Он добавил, что присутствие западных партнеров повлияет на координацию тренировок ВСУ, а также призвал западных политиков рассмотреть возможность партнерства в этой сфере.

Ранее Шмыгаль отказался раскрывать планы ВСУ на 2024 год из-за уроков неудачного контрнаступления 2023 года. Он заявил, что большое участие стран в подготовке операции позволило России узнать детали.

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      Юрий Леонов
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