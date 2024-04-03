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18:05, 3 апреля 2024Силовые структуры

Причастных к совершению теракта в Мелитополе украинцев осудили

Суд дал 20 и 16 лет Харенко и Авраменко, причастным к теракту в Мелитополе
СюжетРакетные удары по Украине:

Южный окружной военный суд огласил приговор в отношении граждан Украины Маргариты Харенко и Сергея Авраменко, причастных к совершению теракта в Мелитополе в декабре 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Иностранцев признали виновными по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 205 («Совершение террористического акта») Уголовного кодекса РФ. Кроме того, Харенко также осудили за шпионаж и участие в деятельности экстремистской организации.

Суд приговорил Харенко к 20 годам колонии общего режима, а Авраменко — к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в колонии строгого режима.

По данным следствия, с мая по декабрь 2022 года подсудимые входили в террористическое сообщество, созданное сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), и собирали информацию о лице, которого считали российским военнослужащим, на территории Запорожской области. В декабре 2022 года, используя полученные злоумышленниками сведения, неизвестные подорвали легковой автомобиль в Мелитополе. Водитель получил тяжкие телесные повреждения.

Кроме того, Харенко в соцсетях администрировала ресурсы запрещенной в России организации и предоставляла сведения о передвижении подразделений Вооруженных Сил РФ по Запорожской области сотруднику СБУ. Используя эти данные, Украина нанесла артиллерийские удары, которые привели к потерям среди личного состава и повреждениям техники.

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      Олеся Мицкевич
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