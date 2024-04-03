Пригожин вспомнил о «кошмарившей» артистов Пугачевой

Пригожин рассказал, что Пугачева «сливала» певицу Валерию

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с MK.RU вспомнил, как певица Алла Пугачева строила козни против его жены, исполнительницы Валерии.

Медиаменеджер заявил, что в России Пугачева обладала авторитетом, которому не было равных. По его словам, артистка «одним словом могла человеку перекрыть кислород». «Я раньше этого не говорил, но сколько было случаев, когда она многих неудобных ей артистов сливала, в том числе и Валерию. Приходила на проект и говорила: "Я не хочу, чтобы Валерия была там". И все», — поделился Пригожин.

Он подчеркнул, что Пугачева «кошмарила, была главной решалой и влияла на многие процессы». «Ей ли говорить о тех или иных режимах? Она сама часть режима», — заключил он.

Ранее режиссер фильма «Женщина, которая поет» с Аллой Пугачевой в главной роли Александр Орлов рассказал о трудностях работы с артисткой.