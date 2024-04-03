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13:42, 3 апреля 2024Силовые структуры

Пришедшие с обысками в российскую IT-компанию бойцы СОБР попали на видео

В Москве силовики пришли с обысками в здание НИЦ АСК

Бойцы СОБР пришли в здание Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования (НИЦ АСК) на Ленинградском проспекте в Москве. Видео публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны силовики у здания.

В НИЦ АСК проводятся обыски. Предприятие является IT-компанией, предоставляющей услуги по компьютерному обеспечению предприятиям машиностроения.

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      Любовь Ширижик
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