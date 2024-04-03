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16:42, 3 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности обысков с участием СОБР в российской IT-компании

Силовики проводят обыски у разработчика системы бронирования «Леонардо»
Начало событий в новости Пришедшие с обысками в российскую IT-компанию бойцы СОБР попали на видео

Фото: AlphaSpecnaz / Twitter.com / Globallookpress.com

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии, пришедшие в здание Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования (НИЦ АСК) на Ленинградском проспекте в Москве, проводят обыски у разработчика системы бронирования «Леонардо». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Оперативные мероприятия проходят в офисе компании «Сирена-Трэвэл», входящей в корпорацию «Ростех». Источник издания пояснил, что визит силовиков связан с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, произошедших осенью 2023 года.

В этом же здании располагается НИЦ АСК, где также проходят обыски. «Коммерсантъ» не прояснил, связаны ли они с действиями в офисе «Леонардо».

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      Любовь Ширижик
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