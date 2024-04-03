Прохожий нашел снаряд для РПГ на строительной площадке в Москве

В Москве на парковке грузовой техники мужчина обнаружил снаряд для РПГ

Случайный прохожий обнаружил предмет, похожий на снаряд для ручного противотанкового гранатомета (РПГ), на парковке грузовой техники одной из строительных площадок в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. В 8:36 утра по московскому времени в правоохранительные органы поступило сообщение от мужчины о том, что он обнаружил взрывоопасный предмет, похожий на снаряд для РПГ. Прибывшие на место полицейские и кинологи зафиксировали, что длина снаряда составляет примерно 40 сантиметров, а его диаметр — около 130-140 сантиметров.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с коллегами из других правоохранительных органов обнаружили оружие, боеприпасы и спецсредства в заброшенных домах Запорожской области.