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14:36, 3 апреля 2024Силовые структуры

Прохожий нашел снаряд для РПГ на строительной площадке в Москве

В Москве на парковке грузовой техники мужчина обнаружил снаряд для РПГ

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Случайный прохожий обнаружил предмет, похожий на снаряд для ручного противотанкового гранатомета (РПГ), на парковке грузовой техники одной из строительных площадок в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. В 8:36 утра по московскому времени в правоохранительные органы поступило сообщение от мужчины о том, что он обнаружил взрывоопасный предмет, похожий на снаряд для РПГ. Прибывшие на место полицейские и кинологи зафиксировали, что длина снаряда составляет примерно 40 сантиметров, а его диаметр — около 130-140 сантиметров.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с коллегами из других правоохранительных органов обнаружили оружие, боеприпасы и спецсредства в заброшенных домах Запорожской области.

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      Анна Габай
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