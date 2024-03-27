В Запорожской области обнаружили оружие и боеприпасы внутри заброшенных домов

Полицейские нашли оружие и боеприпасы в заброшенных домах Запорожской области

Сотрудники полиции совместно с коллегами из других правоохранительных органов обнаружили оружие, боеприпасы и спецсредства в заброшенных домах Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по региону.

По данным ведомства, перечисленные предметы были найдены в рамках профилактического мероприятия «Оружие».

Внутри нежилых домовладений силовики обнаружили реактивный снаряд РСЗО «Град», противотанковый и ручной гранатомет, пулемет, а также две противотанковых управляемых ракеты, восемь гранат и 25 зарядов к ним, три выстрела к гранатомету, более трех тысяч патронов различного калибра, 14 тротиловых и шесть детонирующих шашек, взрыватель к противотанковой мине. Часть изъятого оружия была уничтожена на месте, а остальное — направлено в экспертно-криминалистическое подразделение МВД для исследования.

Ранее сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы совместно с росгвардейцами обнаружили и обезвредили взрывоопасные предметы около автомобильной трассы в том же регионе.