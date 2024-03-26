Росгвардейцы обнаружили взрывоопасные предметы у трассы в Запорожской области

Росгвардия нашла взрывоопасные предметы около автомобильной трассы в Запорожье

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы совместно с росгвардейцами обнаружили и обезвредили взрывоопасные предметы около автомобильной трассы в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, снаряды от реактивной системы залпового огня «Град» и черный пакет, к которому вели электрические провода, были обнаружены в Васильевском районе. Сотрудники силовых структур организовали оцепление места.

Найденные снаряды были переданы военным для дальнейшей утилизации, а пакет — уничтожен подрывом накладного заряда. Уточняется, что внутри него находился предмет, схожий с огнестрельным оружием.

Ранее сотрудники Росгвардии нашли тайник с боеприпасами Вооруженных сил Украины в затопленном котловане в Луганской народной республике. Схрон силовикам помогла обнаружить служебная минно-разыскная собака.