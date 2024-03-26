Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 26 марта 2024Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили взрывоопасные предметы у трассы в Запорожской области

Росгвардия нашла взрывоопасные предметы около автомобильной трассы в Запорожье

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы совместно с росгвардейцами обнаружили и обезвредили взрывоопасные предметы около автомобильной трассы в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, снаряды от реактивной системы залпового огня «Град» и черный пакет, к которому вели электрические провода, были обнаружены в Васильевском районе. Сотрудники силовых структур организовали оцепление места.

Найденные снаряды были переданы военным для дальнейшей утилизации, а пакет — уничтожен подрывом накладного заряда. Уточняется, что внутри него находился предмет, схожий с огнестрельным оружием.

Ранее сотрудники Росгвардии нашли тайник с боеприпасами Вооруженных сил Украины в затопленном котловане в Луганской народной республике. Схрон силовикам помогла обнаружить служебная минно-разыскная собака.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Отставку Данилова с поста главы СНБО объяснили

      Данилов прокомментировал свое увольнение

      В подполье сообщили об ударе по цементному заводу на Украине

      «Роскосмос» опубликовал видео установки «Ангары-А5» на Восточном

      Житель Петербурга приковывал 12-летнюю дочь к батарее, избивал и морил голодом

      Самолет упал в лесу из-за открывшейся сразу после взлета двери

      Отец жениха попросил голосовать на выборах вместо подарка на свадьбу

      Лукашенко назвал космодром нецелесообразным после слов о космической державе

      Посол России в Сербии заявил о страхе Запада перед правдой в Совбезе ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше