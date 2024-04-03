Путин назначил нового главу Российского научного фонда

Путин назначил ректора МИЭТ Беспалова на пост главы Российского научного фонда

Президент России Владимир Путин назначил на пост главы Российского научного фонда (РНФ) ректора Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) Владимира Беспалова. Указ главы государства размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, он вступил в силу со дня подписания.

Российский научный фонд — это некоммерческая организация, занимающаяся организационной и финансовой поддержкой научных исследований, а также подготовкой кадров и развитием научных коллективов. С 2013 года гендиректором РНФ был кандидат физико-математических наук Александр Хлунов.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию назвал науку основой технологического развития страны, а отечественную научную инфраструктуру мощным преимуществом России. Глава государства заявил о необходимости более чем вдвое увеличить вложения в разработки и войти в число ведущих стран мира. Президент также отметил, что частный сектор должен больше инвестировать в научную сферу.