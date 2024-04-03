Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:40, 3 апреля 2024Россия

Путин назначил нового главу Российского научного фонда

Путин назначил ректора МИЭТ Беспалова на пост главы Российского научного фонда

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил на пост главы Российского научного фонда (РНФ) ректора Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) Владимира Беспалова. Указ главы государства размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, он вступил в силу со дня подписания.

Российский научный фонд — это некоммерческая организация, занимающаяся организационной и финансовой поддержкой научных исследований, а также подготовкой кадров и развитием научных коллективов. С 2013 года гендиректором РНФ был кандидат физико-математических наук Александр Хлунов.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию назвал науку основой технологического развития страны, а отечественную научную инфраструктуру мощным преимуществом России. Глава государства заявил о необходимости более чем вдвое увеличить вложения в разработки и войти в число ведущих стран мира. Президент также отметил, что частный сектор должен больше инвестировать в научную сферу.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики нагрянули с обысками в российскую IT-компанию. Как это связано с украинскими хакерами?

      Известная российская актриса показала фото без штанов

      Более 20 иностранцев создали ОПГ по торговле наркотиками в российском регионе

      Власти сообщили о неоднократных атаках на поселок в Белгородской области

      На Украине рассказали о массированных ударах России

      Создана полупрозрачная камера для умных линз

      Врач назвал причины появления прыщей

      Бездомные захватили дом за 85 миллионов рублей и подали в суд на его владельцев

      Рост цен на нефть объяснили

      Землетрясение на Тайване попало в прямой эфир телеканала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше