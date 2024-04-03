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11:53, 3 апреля 2024Россия

Путин присвоил звание Героя России члену экипажа Crew Dragon

Президент Путин наградил званием Герой России космонавта Кикину

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил званием Герой России космонавта-испытателя Анну Кикину, в 2022 году совершившую полет к МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon. Это следует из опубликованного на портале правовой информации указа о награждении.

В указе говорится, что Кикину наградили за мужество и героизм, проявленные во время длительной экспедиции на МКС.

Корабль с Кикиной стартовал к МКС 5 октября 2022 года, а приземлился 12 марта 2023 года — общая длительность пребывания космонавта в космосе составила 157 суток.

Космонавт также профессионально занимается парашютным спортом — она совершила уже 153 прыжка.

11 марта еще один корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Константином Борисовым на борту покинул МКС.

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      Марк Леонов
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