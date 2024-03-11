Crew Dragon с россиянином покинул МКС

НАСА: корабль Crew Dragon с российским космонавтом покинул МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Константином Борисовым покинул Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Отстыковка от станции состоялась в 18:20 по московскому времени. Приводнение корабля у берегов американского штата Флорида состоится 12 марта.

Кроме Борисова, на борту Crew Dragon находятся астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с Борисовым на борту стартовала с космодрома центра имени Кеннеди во Флориде к МКС 26 августа 2023 года.

В настоящее время на МКС находятся три космонавта «Роскосмоса» и четверо астронавтов НАСА.