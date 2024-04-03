Путин раскрыл число восстановленных объектов в Донбассе

Путин заявил о восстановлении в Донбассе и Новороссии более 10 тысяч объектов

Президент России Владимир Путин заявил, что уже получены значимые результаты программы развития Донбасса и Новороссии. Его слова приводит ТАСС.

Путин сообщил, что утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов России на 2024-2026 годы. План охватывает «самые разные направления и сферы».

«Значимые результаты есть — значимые, незначимые, но, во всяком случае, результаты точно есть. За 2022-2023 годы завeршены работы на более чем 10 тысячах объектoв только по линии федеральных закaзчиков», — уточнил он.