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21:35, 3 апреля 2024Россия

Путин раскрыл число восстановленных объектов в Донбассе

Путин заявил о восстановлении в Донбассе и Новороссии более 10 тысяч объектов

Президент России Владимир Путин заявил, что уже получены значимые результаты программы развития Донбасса и Новороссии. Его слова приводит ТАСС.

Путин сообщил, что утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов России на 2024-2026 годы. План охватывает «самые разные направления и сферы».

«Значимые результаты есть — значимые, незначимые, но, во всяком случае, результаты точно есть. За 2022-2023 годы завeршены работы на более чем 10 тысячах объектoв только по линии федеральных закaзчиков», — уточнил он.

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      Марина Совина
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