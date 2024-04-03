Бойцов ВСУ уличили в обмане в зоне СВО с помощью дронов с украинскими флагами

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уличили в действиях, призванных запутать данные о ходе конфликта и продвижении российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). В занятые Россией города и населенные пункты, такие как Бахмут, они направляют дроны с украинскими флагами, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Отправляют дроны, чтобы повесить флажки. Так они сбросили сине-желтую тряпку на ржавой водонапорной башне Артемовска (Бахмута)», — указано в сообщении. Уточняется, что о подобных бессмысленных действиях солдаты ВСУ гордо рассказывают в новостях, словно эти действия приравниваются к захвату городов Донбасса украинской стороной.