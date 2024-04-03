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03:00, 3 апреля 2024Бывший СССР

Раскрыт хитрый обман бойцов ВСУ

Бойцов ВСУ уличили в обмане в зоне СВО с помощью дронов с украинскими флагами

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уличили в действиях, призванных запутать данные о ходе конфликта и продвижении российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). В занятые Россией города и населенные пункты, такие как Бахмут, они направляют дроны с украинскими флагами, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Отправляют дроны, чтобы повесить флажки. Так они сбросили сине-желтую тряпку на ржавой водонапорной башне Артемовска (Бахмута)», — указано в сообщении. Уточняется, что о подобных бессмысленных действиях солдаты ВСУ гордо рассказывают в новостях, словно эти действия приравниваются к захвату городов Донбасса украинской стороной.

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      Александра Синицына
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