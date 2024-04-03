Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:09, 3 апреля 2024Экономика

Раскрыт размер средней зарплаты в России

Мишустин: средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средняя зарплата на российском рынке труда составляет 73 тысячи рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что такие статистические данные поступают от российских работодателей. «Средняя зарплата — 73 тысячи с копейками. Мы знаем это (про оклады сотрудников компаний и предприятий — прим. «Ленты.ру») от работодателей, знаем каждую цифру», — заявил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

В статистике также учитывался рост выплат в оборонном секторе, добавил премьер-министр.

Согласно данным аналитиков Федеральной службы государственной статистики, в 2023 году реальные (с учетом инфляции) зарплаты в России выросли на 7,8 процента. При этом наибольшие темпы увеличения были зафиксированы в декабре, по итогам которого месячный прирост составил 40,5 процента. При этом годовая инфляция в стране в 2023 году, по оценкам Росстата, составила 7,4 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В России анонсировали налоговую реформу. Для чего она нужна?

      Подполье сообщило о нашествии иностранных наемников в Харькове

      В Германии задержали шедшее из России судно из-за возможного нарушения санкций

      В НАТО усомнились в идее создать фонд на 100 миллиардов долларов для Украины

      Раскрыт размер средней зарплаты в России

      Задержан директор филиала «Россети Северный Кавказ» за мошенничество

      Белоруссия рассмотрит выплаты пенсий бывшим украинским военным

      Ведущая Первого канала раскрыла подробности работы с Эрнстом

      Крестник главаря ОПГ Шишкана вор в законе Стокозуб попался на вымогательстве

      Полуголый турист устроил пьяный дебош на улице и укусил мотоциклиста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше