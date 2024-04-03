Раскрыт размер средней зарплаты в России

Мишустин: средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей

Средняя зарплата на российском рынке труда составляет 73 тысячи рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что такие статистические данные поступают от российских работодателей. «Средняя зарплата — 73 тысячи с копейками. Мы знаем это (про оклады сотрудников компаний и предприятий — прим. «Ленты.ру») от работодателей, знаем каждую цифру», — заявил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

В статистике также учитывался рост выплат в оборонном секторе, добавил премьер-министр.

Согласно данным аналитиков Федеральной службы государственной статистики, в 2023 году реальные (с учетом инфляции) зарплаты в России выросли на 7,8 процента. При этом наибольшие темпы увеличения были зафиксированы в декабре, по итогам которого месячный прирост составил 40,5 процента. При этом годовая инфляция в стране в 2023 году, по оценкам Росстата, составила 7,4 процента.