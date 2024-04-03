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21:11, 3 апреля 2024Забота о себе

Раскрыты способы справиться с неприятными и тревожащими женщин симптомами

Гинеколог Илюхина: при ПМС стоит наладить режим сна и ходить по полчаса в день

Фото: Oleg Ivanov / Unsplash

Лечение предменструального синдрома (ПМС) нужно начать с немедикаментозных методов, считает гинеколог Татьяна Илюхина. Способы справиться с неприятными и тревожащими женщин симптомами назвала в своем Telegram-канале.

Прежде всего, говорит специалист, стоит скорректировать диету: ограничить потребление соли, исключить кофеин, алкоголь, животные жиры, увеличить потребление фруктов, овощей, цельнозерновых. Илюхина также посоветовала добавить физические нагрузки: ходить в быстром темпе по полчаса в день, ездить на велосипеде, плавать, заниматься аэробикой, бегом, йогой, делать дыхательные упражнения, ходить в бассейн.

Кроме того, гинеколог порекомендовала наладить режим труда и отдыха, особенно во вторую фазу цикла: максимально снизить психоэмоциональные нагрузки, увеличить время сна и отдыха в течение дня. «Также можно использовать физиотерапию, электросон, иглорефлексотерапию, массаж, бальнеотерапию, психотерапевтические практики», — отметила врач.

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При легкой и умеренной форме ПМС возможен прием комбинированных оральных контрацептивов, содержащих дроспиренон, при тяжелых проявлениях симптомов — антидепрессантов: флуоксетина, сертралина и других. Кроме того, отмети Илюхина, женщинам в этом время от боли помогают нестероидные противовоспалительные препараты. При этом неэффективными методами справиться с ПМС она назвала использование прогестерона, лития, популярных БАДов.

Ранее врач-гинеколог Мария Конакова рассказала о факторах риска и методах борьбы с этой гинекологической проблемой. Конакова объяснила, что при эндометриозе ткани, похожие на внутреннюю слизистую оболочку матки, обнаруживаются за пределами этого органа — в толще или на поверхности яичников, на шейке матки, в кишечнике, брюшной полости и в любых других местах.

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      Александра Лисица
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