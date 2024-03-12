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12:34, 12 марта 2024Забота о себе

Женщинам рассказали о самой загадочной гинекологической проблеме

Фото: Satyrenko / Shutterstock / Fotodom

Эндометриоз является одной из самых загадочных болезней женской половой системы, считает врач-гинеколог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Конакова. Накануне Всемирного дня осведомленности об эндометриозе, она рассказала «Ленте.ру» о факторах риска и методах борьбы с этой гинекологической проблемой.

Конакова объяснила, что при эндометриозе ткани, похожие на внутреннюю слизистую оболочку матки, обнаруживаются за пределами этого органа — в толще или на поверхности яичников, на шейке матки, в кишечнике, брюшной полости и в любых других местах. Во время менструации эти очаги ведут себя подобно эндометрию: набухают и кровоточат. Однако поскольку кровь не может выйти наружу, появляются болезненные ощущения, усиливающиеся перед или во время менструации, развиваютя хронические воспаления, спайки, кишечная непроходимость и бесплодие.

Вокруг этого заболевания до сих пор существует много вопросов, на которые даже ученые не могут дать точного ответа. Например, есть три основные теории причин возникновения эндометриоза, но ни одна из них не доказана

Мария Конаковаврач-гинеколог

Хотя врачи не могут назвать точную причину развития этой гинекологической проблемы, по словам Конаковой, есть факторы, которые увеличивают риск ее появления. К ним врач отнесла: раннее начало менструаций (в возрасте до 9-11 лет), позднюю менопаузу, отсутствие беременностей, частые и обильные менструации, высокий рост при низкой массе тела и наследственность.

Лечение требуется в тех случаях, когда у женщины есть боли, обильная кровопотеря во время менструаций, нарушение функции органов из-за больших размеров эндометриоидных очагов или спаек, а также в случае бесплодия — отсутствия беременности более 6-12 месяцев половой жизни

Мария Конаковаврач-гинеколог

Конакова рассказала, что основной метод лечения эндометриоза заключается в подавлении гормональной активности яичников. По ее словам, для этого обычно назначают длительный прием препаратов с гестагенами — веществами, похожими на гормон прогестерон. Эти вещества блокируют овуляцию, не дают очагам размножаться и кровоточить, а также уменьшают боль, объяснила врач.

Гинеколог добавила, что в случае неэффективного медикаментозного лечения или обширного поражения внутренних органов, может быть назначена операция. «Операция является радикальным решением проблемы, но не окончательным, так как вылечить эндометриоз невозможно. Даже после хирургического удаления очаги могут вырасти вновь», — сказала Конакова. Она отметила, что для предотвращения появления новых очагов разратания эндометрия обычно назначается гормональная терапия.

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Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова предупредила об опасных причинах сбоя менструального цикла. По ее словам, если менструальный цикл длится меньше 25 дней, это может быть признаком нехватки прогестерона и наступления перименопаузы.

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      Екатерина Улитина
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