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11:54, 3 апреля 2024Экономика

Рекордные продажи новых легковушек в России объяснили

«Ъ»: рекордный спрос на автомобили в марте вызван эмоциональными покупками

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В последнюю неделю марта продажи новых легковых автомобилей в России почти достигли рекордных значений с начала кризиса в феврале-марте 2022 года и составили 38,4 тысячи единиц. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» пишет «Коммерсантъ».

Два года назад россияне активно скупали легковушки на фоне новостей об уходе с отечественного рынка иностранных автопроизводителей. По мнению экспертов, сейчас повышенный спрос также объясняется эмоциональными покупками. Главной причиной стали опасения покупателей по поводу роста цен с 1 апреля из-за изменения правил ввоза из стран ЕАЭС.

Сергей Удалов из «Автостата» назвал текущее поведение потребителей «искаженным пониманием ситуации». По его словам, ввозимые по параллельному импорту автомобили действительно подорожают. Однако на цены в большей степени влияет заполненность складов и покупательная способность населения.

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По словам замгендиректора «Авилона» по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева, на текущий повышенный спрос на машины влияет большое число акций от производителей. «Сегодня скидки и спецпредложения еще действуют по многим брендам на новые автомобили. К концу второго квартала уровень поддержек от производителей, стимулирующий спрос, снизится», — прогнозирует он.

Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский считает, что до конца весны повышенный спрос и рост авторынка сохранятся. По его словам, в Россию было импортировано «неимоверно большое количество автомобилей с льготной таможней, их надо распродать». Эксперт считает, что во втором квартале продажи вырастут еще на 15-20 процентов, однако затем потенциал роста спадет, если Центробанк не понизит ключевую ставку.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России подскочили на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитической компании ППК, за первые три месяца года было реализовано 328,9 тысячи штук таких машин. Из них 145,6 тысячи легковушек было продано на отечественном авторынке в марте — в годовом выражении рост составил 7 процентов.

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