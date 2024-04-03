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22:51, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор объяснил сбой в работе WhatsApp

Роскомнадзор: сбой в работе WhatsApp может быть связан с неполадками в Meta

Фото: Aloisio Mauricio / Global Look Press

Массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp может быть связан со сбоем внутри инфраструктуры корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Сервис DownDetector, отслеживающий проблемы с доступом к ресурсам, сообщил, что пользователи по всему миру оставляют жалобы на WhatsApp. «Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta», — допустили в ведомстве.

В Роскомнадзоре объяснили, что на данный момент наблюдается проблема с получением и отправкой сообщений, не загружаются медиафайлы.

Ранее стало известно, что наряду с WhatsApp со сбоями работают Facebook и Instagram (соцсети запрещены в РФ; принадлежат Meta).

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      Марина Совина
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