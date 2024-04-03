Стало известно о сбоях в WhatsApp по всему миру

Downdetector: WhatsApp работает со сбоями по всему миру

Мессенджер WhatsApp работает со сбоями по всему миру, сообщает сайт Downdetector.

Сервис, отслеживающий проблемы с доступом к ресурсам, сообщил, что пользователи из Европы оставляют сотни тысяч жалоб на работу сервисов Meta (корпорация Meta признана в России экстремистской и запрещена): наряду с WhatsApp со сбоями работают Facebook и Instagram (соцсети запрещены в РФ; принадлежат Meta).

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция предварительного просмотра закрепленных сообщений. По словам экспертов, функция предварительного просмотра для закрепленных сообщений пока находится в разработке.