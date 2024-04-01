В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция предварительного просмотра закрепленных сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp появится функция предварительного просмотра закрепленных сообщений. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp разрабатывает функцию, с помощью которой станет доступен предварительный просмотр закрепленных сообщений, отображаемых в верхней части экрана. «Если закрепленное сообщение является фотографией, миниатюра будет видна в режиме предпросмотра, что позволит пользователям быстро идентифицировать контент без необходимости полностью открывать сообщение», — говорится в статье.

По словам экспертов, функция предварительного просмотра для закрепленных сообщений находится в разработке. Ожидается, что она будет доступна в будущем обновлении приложения для устройств на базе операционной системы Android.

Ранее сообщалось, что WhatsApp внедрит новый раздел в списке чатов. В нем будут перечислены предлагаемые новые контакты из адресной книги для начала чата, что облегчит инициирование новых бесед.