Пользователям WhatsApp станет доступна новая опция

WhatsApp начнет предлагать начать чат с новыми контактами

В популярном мессенджере WhatsApp станет доступна опция, благодаря которой приложение будет определять новые контакты пользователя и предлагать начать чат с ними. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты портала рассказали, что WhatsApp внедрит новый раздел в списке чатов. «В этом разделе будут перечислены предлагаемые новые контакты из адресной книги для начала чата, что облегчит инициирование новых бесед», — говорится в статье.

По словам экспертов, новый раздел можно будет убрать в настройках в любое время в случае, если пользователи предпочитают не получать предложения о новых взаимодействиях. Новая функция находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет доступна в будущем обновлении приложения для устройств на базе Android.

Ранее стало известно, что пользователям WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS станет доступна новая функция, которая позволит контролировать список абонентов, которые могут использовать аватар пользователя.