Россия нанесла удар по ангару для производства и хранения беспилотников ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении ангара для производства БПЛА ВСУ

Российские войска уничтожили ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, уничтожен склад украинского вооружения, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе. Конашенков уточнил, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 20 576 единиц военной автомобильной спецтехники, 8644 орудия полевой артиллерии и минометов, 1262 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15684 танка и других боевых бронемашин, 495 зенитных ракетных комплексов, 18 538 беспилотников, 581 самолет и 270 вертолетов ВСУ.

Ранее Конашенков сообщил, что российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удар по пункту дислокации украинских наемников под Харьковом.