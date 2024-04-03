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14:13, 3 апреля 2024Экономика

Россия нарастила ввоз рыбы и морепродуктов

Росрыболовство: импорт рыбы и морепродуктов в Россию вырос на 18 % в 2023 году

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам 2023 года суммарные объемы ввоза рыбы и морепродуктов на территорию России увеличились на 18 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 656 тысяч тонн. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит ТАСС.

В денежном выражении показатель увеличился на шесть процентов в сравнении с уровнем 2022 года. Ключевыми поставщиками рыбы и морепродуктов в Россию стали Белоруссия, Фарерские острова, Чили, Китай, Вьетнам, Эквадор, Индия и Перу.

В свою очередь, экспорт подобной продукции из России за 12 месяцев вырос на 9 процентов в натуральном выражении и достиг уровня в 2,5 миллиона тонн. В денежном выражении показатель продемонстрировал противоположную динамику и сократился на 5,6 процента, до 5,8 миллиарда долларов, заключил Шестаков.

При этом официальная оценка ведомства объемов вывоза российской рыбы и морепродуктов оказалась заметно выше предварительной. Последняя подразумевала годовой прирост в 12 процентов, до 2,2 миллиона тонн. Таким образом, разница составила 300 тысяч тонн.

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      Анатолий Акулов
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