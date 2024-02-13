Россия нарастила вывоз рыбы

Росрыболовство: экспорт российской рыбы увеличился на 12 процентов в 2023 году

По итогам 2023 года суммарные объемы вывоза российской рыбной продукции увеличились на 12 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 2,2 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные аналитиков Росрыболовства.

Основная доля экспорта (76 процентов) пришлась на мороженую рыбу, уточнили в ведомстве. На втором месте оказались поставки рыбного филе и фарша (девять процентов). Еще шесть процентов поставок пришлись на муку и непищевые гранулы из водных биоресурсов, а пять процентов — на ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных.

Главным экспортным видом российской рыбы стал минтай. Востребованностью у иностранных покупателей также пользовались сельдь, сардина иваси и крабы. Основным рынком сбыта для российских экспортеров стал Китай — на долю азиатской страны пришлось в общей сложности 1,21 миллиона тонн. В тройку лидеров также вошли Южная Корея (617 тысяч тонн) и Нидерланды (138 тысяч тонн), заключили в Росрыболовстве.

Рост экспорта российской рыбной продукции в Китай наблюдается не первый год. Ранее торговый представитель в КНР Алексей Дахновский сообщал, что по итогам 2022 года доходы отечественных экспортеров выросли на 48,2 процента и достигли уровня в 2,75 миллиарда долларов. Ключевым видом продукции тогда также стал минтай (750 миллионов долларов).

