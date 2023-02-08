Торгпред: Россия нарастила поставки морепродуктов в Китай на 48,2% в 2022 году

За 2022 год Россия резко увеличила поставки морепродуктов в Китай — прирост составил 48,2 процента, до 2,75 миллиарда долларов. Об этом сообщил торговый представитель в КНР Алексей Дахновский, передает РИА Новости.

По его словам, из товаров «холодовой цепи» республика в основном импортировала из России морепродукты. В частности, Китай закупил минтая на 750 миллионов долларов, крабов — почти на 710 миллионов долларов, других ракообразных — на 180 миллионов долларов, трески — на 483 миллиона долларов.

Второй по популярности стала мясная продукция — Россия нарастила экспорт на 36 процентов, почти до 555 миллионов долларов. На 50 процентов выросли поставки курицы, почти до 403 миллионов долларов, и говядины — на восемь процентов, почти до 147 миллионов долларов.

Почти в два раза в прошлом году увеличились поставки лососевых видов рыбы (включая лосося, кету, горбушу и прочее) в Китай из России. В денежном выражении экспорт вырос в 2,5 раза, до 249,9 миллиона долларов. Москва наращивает экспорт в КНР на фоне закрытия значимых рынков — США и Европы.

Так, в 2022 году Китай стал главным торговым партнером России — за год товарооборот между КНР и Россией вырос на 29,3 процента, до рекордных 190,27 миллиарда долларов. Это произошло после значительного спада торговли c Евросоюзом из-за ухудшения отношений на фоне начала военных действий на Украине. Эксперты подсчитали, что товарооборот России и ЕС в июне, июле и августе 2022 года обвалился на 43 процента, в то время как с Китаем, наоборот, объемы торговли выросли на 23 процента.