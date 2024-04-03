Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:18, 3 апреля 2024Россия

Россия вошла в топ-10 любителей зарубежного алкоголя

Россия вошла в топ-10 любителей зарубежного алкоголя, рейтинг возглавили США

Фото: Unsplash

США по итогам 2023 года стали крупнейшим покупателем зарубежного алкоголя, а Россия поднялась на девятое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Уточняется, что в прошлом году Соединенные Штаты потратили на импортный алкоголь на 8 процентов меньше, чем годом ранее — около 26 миллиардов долларов. Это составляет 29 процентов от всего «горячительного» импорта в мире. В основном за рубежом закупался крепкий алкоголь (11,3 миллиарда долларов), пиво (7 миллиардов долларов) и вино (7 миллиардов долларов).

Второе место сохранила Великобритания, нарастив импорт на 2 процента — до 7,2 миллиарда долларов, при этом страна главным образом закупала вино (5,1 миллиарда долларов). Также в тройку лидеров вошла Германия, которая снизила импорт на 3 процента — до 5,3 миллиарда долларов. Из них чуть более половины приходится на вино, а треть — на крепкий алкоголь.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили о росте производства алкогольной продукции на территории России. По итогам января-февраля 2024 года показатель увеличился на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Прирост продемонстрировали все ключевые сегменты рынка.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      США подали России сигнал за две недели до теракта в «Крокусе». Новая информация поставила под удар источники Вашингтона

      Малкин отметился дублем и передачей и принес «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

      В Москве удивились сравнению Армении и Евросоюза

      Генпрокуратура запросила у США и Европы данные о расследовании терактов в России

      Петербурженка избила ремнем десятилетнюю дочь до полусмерти

      Общественного деятеля Скобова задержали за оправдание терроризма

      Россиянам дали советы для защиты банковских данных

      Пострадавшими при атаке беспилотников на Татарстан оказались граждане 9 стран

      Захарова рассказала о шведских наемниках на Украине

      В США заявили о банкротстве будущих поколений из-за помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше