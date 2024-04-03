Россия вошла в топ-10 любителей зарубежного алкоголя, рейтинг возглавили США

США по итогам 2023 года стали крупнейшим покупателем зарубежного алкоголя, а Россия поднялась на девятое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Уточняется, что в прошлом году Соединенные Штаты потратили на импортный алкоголь на 8 процентов меньше, чем годом ранее — около 26 миллиардов долларов. Это составляет 29 процентов от всего «горячительного» импорта в мире. В основном за рубежом закупался крепкий алкоголь (11,3 миллиарда долларов), пиво (7 миллиардов долларов) и вино (7 миллиардов долларов).

Второе место сохранила Великобритания, нарастив импорт на 2 процента — до 7,2 миллиарда долларов, при этом страна главным образом закупала вино (5,1 миллиарда долларов). Также в тройку лидеров вошла Германия, которая снизила импорт на 3 процента — до 5,3 миллиарда долларов. Из них чуть более половины приходится на вино, а треть — на крепкий алкоголь.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили о росте производства алкогольной продукции на территории России. По итогам января-февраля 2024 года показатель увеличился на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Прирост продемонстрировали все ключевые сегменты рынка.