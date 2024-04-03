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16:24, 3 апреля 2024Наука и техника

Россия запустила серийное производство «Граней»

«Известия»: в России запускается серийное производство комплекса РЭР «Грань»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России на одном из предприятий запускается серийное производство комплекса радиоэлектронной разведки (РЭР) «Грань», предназначенного для борьбы с дронами. Об этом со ссылкой на разработчиков из добровольческого проекта «Локтар» сообщает газета «Известия».

Комплекс является первым в своем роде, который работает в разведывательно-ударном комплексе тактического звена. Комплекс РЭР позволяет ускорить работу звена радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — анализ радиообстановки, выявление цели и передачи данных на командный пункт у одного человека потребует не более 10 минут. Использование двух комплексов РЭР позволит обнаружить и уничтожить вражескую цель практически мгновенно.

Дополнительно 400-граммовая «Грань» позволяет передавать данные на актуальных на поле боя частотах. Устройство работает в связке с тактическим смартфоном или планшетом.

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, современные средства противовоздушной обороны не могут полностью устранить угрозу от FPV-дронов из-за небольших размеров последних. «А вот такого рода комплексы, способные контролировать воздушную обстановку, обнаруживать их и тем более оповещать потребителей, это то, что сейчас требуется не только в зоне СВО, но и на промышленных предприятиях двойного назначения, которые могут подвергаться атакам дронов», — добавил специалист.

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Впервые комплекс РЭР «Грань» начал применяться при охране НПЗ в Ульяновской области в марте.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что территорию предприятий в Елабуге и Нижнекамске атаковали беспилотники самолетного типа, которые выглядят как легкомоторный самолет и обладают хорошими аэродинамическими качествами.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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