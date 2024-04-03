Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Краснодарскому краю опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В среду и четверг, 3 и 4 апреля, местами в южной половине российского региона ожидается высокая пожароопасность четвертого уровня.

В связи с этим сотрудники ведомства напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — говорится в сообщении.

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