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14:00, 3 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Краснодарскому краю опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В среду и четверг, 3 и 4 апреля, местами в южной половине российского региона ожидается высокая пожароопасность четвертого уровня.

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В связи с этим сотрудники ведомства напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — говорится в сообщении.

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