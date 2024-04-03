Россиянам дали советы для защиты банковских данных

IT-эксперт Гараев рекомендовал игнорировать звонки с неизвестных номеров

Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру» Тимур Гараев дал россиянам советы для защиты банковских данных. В частности, в беседе с «Лентой.ру» он рекомендовал игнорировать звонки с неизвестных номеров.

Чтобы снизить риски взаимодействия с мошенниками, IT-эксперт рекомендовал обращать внимание на настройки конфиденциальности в соцсетях. Например, выставите параметры таким образом, чтобы только близкие люди могли просматривать опубликованный контент, отметил Гараев. По его словам, это поможет избежать нежелательного внимания со стороны незнакомых людей, включая распространение контента по сторонним ресурсам без разрешения.

Специалист также посоветовал игнорировать входящие звонки с неизвестных номеров, так как они могут привести r фишинговым атакам или нежелательным действиям мошенников. Кроме того, как отметил Гараев, не следует отвечать «да» на незнакомые звонки, а также говорить «подтверждаю», когда просят подтвердить личность с незнакомого номера. «Это поможет защититься от мошенников и сохранить ваши личные данные в безопасности», — заключил он.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новую схему для получения данных к «Госуслугам». Уточнялось, что злоумышленники похищают личную информацию пользователей с помощью фишинговых сайтов, маскирующихся под ресурсы известных мобильных операторов.