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20:31, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали три продукта для защиты зрения

Врач Коновалов заявил, что печень трески, сельдь и лосось снижают риск катаракты

Фото: Unsplash

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление печени трески, сельди и красной рыбы снижают риск развития катаракты. Выпуск, в котором специалисты назвали россиянам три продукта для защиты зрения, доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что люди, которые не имеют дефицит витамина D, реже сталкиваются с катарактой. «Если не хватает витамина D, хрусталик глаза мутнеет. И поэтому, естественно, когда это происходит, мы должны его поменять на прозрачный хрусталик», — объяснил офтальмолог.

Малышева рекомендовала для избежания дефицита включать в рацион супербогатые витамином D продукты, в число которых входят печень трески, сельдь и лосось.

Ранее Малышева и Коновалов назвали несколько других доступных способов улучшить зрение. В их число специалисты включили цветотерапию. Так, Коновалов призвал россиян старше 40 лет три минуты в день смотреть на красный источник света.

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      Олег Давыдов
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