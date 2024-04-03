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17:21, 3 апреля 2024Моя страна

Россиянам пообещали звездопад

Жителям Южного Урала с 14 по 30 апреля пообещали первый весенний звездопад

Фото: Unsplash

Жителям Южного Урала пообещали первый весенний звездопад. Соответствующий материал публикует портал «Хорошие новости».

По информации издания, с 14 по 30 апреля россияне смогут увидеть в небе метеорный поток Лириды, его пик придется в ночь на 22 апреля и две соседние ночи — 21 и 23 апреля. По прогнозам Международной метеорной организации, в это время в небе ожидается до 18 метеоров в час, то есть почти раз в три минуты можно будет увидеть падающую звезду.

Отмечается, что звезды будут проноситься по небу с высочайшей скоростью — 49 километров в секунду. По словам астрономов, лучше всего метеорные потоки видно, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимется достаточно высоко.

— «Высоко над горизонтом созвездие Лиры поднимается около пяти утра по московскому времени, поэтому наблюдения лучше всего проводить во второй половине ночи, под утро», — пояснили в Московском планетарии. Таким образом, после полуночи и всю ночь до рассвета при ясном небе южноуральцы смогут наблюдать за ярким звездопадом.

Ранее жители Уфы заметили редкое явление — над городом пролетело небесное тело, оставившее яркий след. По словам ученых, в этот период времени потоков метеоритов в космосе не было, однако моли упасть одинокие небесные тела.

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      Карина Черных
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