Доля поддерживающих ограничения для водителей самокатов россиян выросла до 59 %

В России выросло число граждан, поддерживающих введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, в том числе для лиц младше 18 лет. О том, что россияне захотели снять детей с самокатов, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

По итогам опроса, проведенного в 2024 году, доля выступивших за ограничения респондентов достигла 59 процентов против 52 процентов в 2023 году. Активнее всего введение запретов поддерживают москвичи и петербуржцы, женщины голосуют за ограничения чаще мужчин — 66 процентов против 52 процентов соответственно.

Респонденты считают, что больше всего нужны ограничения предельной скорости движения, возрастной ценз 18 лет и обязательное обучение вождению самокатов с выдачей удостоверения после завершения курса.

Ранее представитель главного управления МЧС России Алексей Михан предупредили о неожиданной опасности электросамокатов. Он рассказал, что при хранении возле отопительных приборов этот транспорт может взорваться.