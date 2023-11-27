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18:56, 27 ноября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о неожиданной опасности электросамокатов

Представитель МЧС Михан: при хранении рядом с батареей электросамокат взрывается

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Электросамокат при хранении возле отопительных приборов может взорваться. О неожиданной опасности этого средства индивидуального передвижения сообщил представитель главного управления МЧС России Алексей Михан в эфире «Радиоточки НСН».

По его словам, литиевые аккумуляторы, на которых работают электросамокаты, имеют свойство возгораться. Поэтому помещение, в котором владелец собирается держать самокат до лучшей погоды, должно хорошо проветриваться.

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Состояние отсека для батареи необходимо периодически проверять. Если аккумулятор начинает раздуваться, его нужно срочно заменить, предупреждает Михан. Оставлять батарею без присмотра во время зарядки категорически запрещается, обратил внимание представитель ведомства.

Ранее подобный инцидент случился в поселке Ждановское Нижегородской области. Самокат стоял у входной двери одной из квартир, когда у него взорвался корпус батареи. Начался пожар, из-за чего часть этажей дома сильно окутало дымом. Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами.

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      Виктория Клабукова
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