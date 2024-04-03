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18:00, 3 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин получил 13,5 года колонии за двойную расправу в частном лофте

В Петербурге суд дал 13,5 года мужчине за двойное убийство и поножовщину в лофте

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Стернина к 13,5 года лишения свободы за двойную расправу и поножовщину в частном лофте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 10 на 11 июня в 2022 году. Тогда подсудимый, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нанес удары ножом мужчинам 36 и 34 лет. От полученных ударов 36-летний потерпевший не выжил. Расправиться с вторым пострадавшим мужчина не успел — его действия пресекли очевидцы, а 34-летнему мужчине была оказана медицинская помощь.

Уточняется, что во время заседания подсудимый свою вину не признал и заявил, что не помнит такого. Он рассказал, что все было наоборот — его били, а он оборонялся и хотел выпрыгнуть в окно. Тем не менее суд признал Стернина виновным по статьям о расправе и о покушении на расправу. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, с фигуранта взыскали один миллион рублей в счет морального вреда в пользу второго пострадавшего.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к пожизненному сроку 38-летнего жителя Новошахтинска, который, будучи в состоянии наркотического опьянения, расстрелял семью из пяти человек летом 2022 года.

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      Анна Габай
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