Россиянина приговорили к 12 годам за диверсию и покушение на нее

В Челябинской области суд приговорил мужчину за диверсию и покушение на нее

В Челябинской области суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за диверсию и покушение на нее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ Росси по региону.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а остальное время будет в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным по статьям 281 («Диверсия») и 30, 281 («Покушение на диверсию») УК РФ.

По версии следствия, осужденный был сторонником украинской террористической организации и решился на диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Он пошел на этот шаг, чтобы приостановить поставки вооружения для нужд специальной военной операции.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области.