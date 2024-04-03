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06:03, 3 апреля 2024Путешествия

Россиянка описала отдых на острове Таиланда фразой «русская речь повсюду»

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала на острове Самуи в Таиланде и удивилась обилию отдыхающих там соотечественников. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что она поселилась в отеле Holiday Inn Resort Samui в популярном районе Бопхут. «Приехав сюда, я удивилась, насколько много тут детей. И, конечно, меня поразило, что на Бопхуте повсюду звучит русская речь», — такими фразами описала свой отдых Коновалова.

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Она добавила, что в 2024 году на Самуи приехало очень много путешественников из разных стран. «Вечером, когда все туристы выходят на прогулки по Рыбацкой деревне, становится очевидно, что в этом сезоне на Самуи действительно аншлаг. Причем мне показалось, что процентов 30 туристов здесь — россияне», — отметила блогерша.

Несмотря на заполненность курорта, отдых в Бопхуте россиянке понравился. По ее словам, это самый комфортный район Самуи. Вдоль пляжа там пролегает прогулочная улочка с многочисленными кафе, ресторанами, барами и массажными салонами. Четыре раза в неделю в Рыбацкой деревне рядом с пляжем разворачивается ночной рынок Walking Street, где продают еду и сувениры.

«Бопхут — приятное оживленное место. Тут комфортно и тем, кто приехал в отпуск, и тем, кто зимует в Таиланде», — заключила Коновалова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала еду в Таиланде фразой «вы не похудеете». Она пожаловалась, что, например, фруктовые шейки, которые в этой азиатской стране стоят меньше ста рублей, на самом деле по большей части состоят из льда и сахарного сиропа.

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      Алина Черненко
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