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19:20, 3 апреля 2024Ценности

Российская манекенщица снялась для модного бренда в откровенных нарядах

Манекенщица Мария Миногарова снялась для бренда Mardo в откровенном боди

Фото: Elina Shevchenko / @mardo

Популярная российская блогерша и модель Мария Миногарова снялась в откровенных нарядах для отечественного бренда Mardo. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном боди с длинными рукавами и фигурными вырезами в районе груди. Также она примерила прозрачные колготки и босоножки на квадратных каблуках под цвет наряда и распустила уложенные волнами волосы.

Кроме того, инфлюэнсерша надела бикини с абстрактным принтом красного оттенка, прозрачную юбку в тон и коричневые босоножки на шпильках. При этом она позировала, лежа на ковре и опираясь на локти.

В марте Миногарова пришла на премьеру сериала «Беспринципные» в прозрачной блузе без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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