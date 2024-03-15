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20:43, 15 марта 2024Ценности

Российская блогерша появилась на публике в прозрачной блузе без бюстгальтера

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Популярная российская блогерша и модель Мария Миногарова пришла на премьеру сериала «Беспринципные» в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Кинопоиск».

34-летняя инфлюэнсерша появилась на публике в прозрачной блузе красного цвета с длинными рукавами и декоративными цветами в области груди. При этом на размещенном снимке видно, что звезда отказалась от бюстгальтера.

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Вдобавок Миногарова примерила кожаную мини-юбку бордового оттенка, дополнив образ черной сумкой с короткими ручками. Кроме того, знаменитость распустила завитые в легкие локоны волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. Помимо этого, юзерша надела специальную линзу на один глаз.

Ранее в марте популярная российская блогерша вышла в свет в наряде с разрезом до трусов. Инфлюэнсерша посетила вечеринку по случаю Масленичной недели в отеле «Метрополь». Для мероприятия звезда выбрала белый корсет без бретелей.

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      Екатерина Ештокина
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