Российская блогерша появилась на публике в прозрачной блузе без бюстгальтера

Популярная российская блогерша и модель Мария Миногарова пришла на премьеру сериала «Беспринципные» в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Кинопоиск».

34-летняя инфлюэнсерша появилась на публике в прозрачной блузе красного цвета с длинными рукавами и декоративными цветами в области груди. При этом на размещенном снимке видно, что звезда отказалась от бюстгальтера.

Вдобавок Миногарова примерила кожаную мини-юбку бордового оттенка, дополнив образ черной сумкой с короткими ручками. Кроме того, знаменитость распустила завитые в легкие локоны волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. Помимо этого, юзерша надела специальную линзу на один глаз.

Ранее в марте популярная российская блогерша вышла в свет в наряде с разрезом до трусов. Инфлюэнсерша посетила вечеринку по случаю Масленичной недели в отеле «Метрополь». Для мероприятия звезда выбрала белый корсет без бретелей.