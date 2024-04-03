Российские военные поразили место сборки и хранения беспилотников ВСУ

В пророссийском подполье заявили об уничтожении места сборки и хранения БПЛА ВСУ

Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные ВС РФ поразили место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Мерефянского механического завода под Харьковом, сообщает ТАСС.

«Мерефа. Прилет ракеты в завод, который находится в трех-четырех километрах от центра. Мерефа — это город рядом с Харьковом», — заявил он.

По словам Лебедева, данный объект являлся местом сборки и хранения украинских дронов.

Ранее стало известно, что в некоторых украинских беспилотниках, которые российским военным удалось приземлить и забрать, нашли скрытые радиомаяки-ловушки. С их помощью ВСУ могут определить места дислокации российских солдат и ударить по ним.