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21:02, 3 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные поразили место сборки и хранения беспилотников ВСУ

В пророссийском подполье заявили об уничтожении места сборки и хранения БПЛА ВСУ

Фото: РИА Новости

Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные ВС РФ поразили место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Мерефянского механического завода под Харьковом, сообщает ТАСС.

«Мерефа. Прилет ракеты в завод, который находится в трех-четырех километрах от центра. Мерефа — это город рядом с Харьковом», — заявил он.

По словам Лебедева, данный объект являлся местом сборки и хранения украинских дронов.

Ранее стало известно, что в некоторых украинских беспилотниках, которые российским военным удалось приземлить и забрать, нашли скрытые радиомаяки-ловушки. С их помощью ВСУ могут определить места дислокации российских солдат и ударить по ним.

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      Марина Совина
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